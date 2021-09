Houseparty viene chiuso ufficialmente da Epic Games

Epic Games ha da poco annunciato una brutta notizia che riguarda uno dei suoi servizi più noti, parliamo proprio di Houseparty. Si tratta di un’app che è stata come un fulmine a ciel sereno rimossa dagli store, e non è di conseguenza più disponibile per essere scaricata. Chi possiede il software potrà continuare a usarlo fino a che i servizi non verranno totalmente spenti, e non abbiamo neanche in questo caso un preavviso soddisfacente, visto che si parla del mese di ottobre.

Per i giocatori di Fortnite che se lo stessero chiedendo, lo stesso periodo vale anche per l’integrazione con il giocatissimo e chiacchierato battle royale. L’applicazione è stata rilasciata nel 2016 e acquistata da Epic Games nel 2019, che ha confermato che decine di milioni hanno sfruttato le sue potenzialità. È facile chiedersi quindi da dove venga questa scelta, ed è per questo che il team ha spiegato che la software house dietro Houseparty sta attualmente lavorando a nuovi modi per rendere l’interazione sociale più significativa mentre è dentro la famiglia di Epic Games.

Sembra quindi che non si tratti propriamente di un annuncio negativo, visto che nel corso dei prossimi mesi è possibile che la società ci presenti le sue novità in cantiere e mostri all’effettivo i denti con un nuovo progetto pieno di potenzialità, di cui purtroppo non abbiamo ancora alcun dettaglio.

Per il momento, resta comunque il fatto che chi fino a oggi si è trovato bene a usare l’ecosistema di Houseparty dovrà affidarsi a ulteriori applicazioni per la comunicazione, almeno fino a che Epic Games non svelerà al mondo cos’ha in serbo per migliorare la sua importanza all’interno del settore in questione. Restiamo di conseguenza per ora in attesa di ulteriori novità.