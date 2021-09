Xiaomi Mix 5: un report parla già dei primi dettagli

La serie di flagship Xiaomi Mix, che perderà sicuramente dal prossimo modello la dicitura “Mi”, sembra ormai pronta per aggiornarsi con un nuovo dispositivo pieno di funzionalità, alcune delle quali sono già emerse online. Abbiamo a che fare con un report del più che noto leaker Digital Chat Station, il quale è riuscito in davvero molteplici occasioni a rivelare in anteprima alcuni importanti dettagli relativi al mercato della tecnologia, con un nocchio di riguardo per quel che concerne i contenuti di Xiaomi.

Ovviamente, come di consueto, le novità sono state annunciate sulla piattaforma di Weibo, noto social network cinese, e abbiamo già avuto un’infarinatura relativa a quello che avremo modo di aspettarci non appena il nuovo Mix 5 sarà arrivato sugli scaffali. Nello specifico, si parla di un display con una risoluzione sotto lo schermo più alta, che avrebbe modo di porre fine al collo di bottiglia di dispositivi così potenti, e offrirebbe degli effetti migliori rispetto al Mix 4, con risoluzione fino a 2K.

Sembra che gli utenti non avranno quindi la necessità di scegliere fra performance del pannello e qualità di ciò che viene visualizzato. Fra gli altri dettagli, Digital Chat Station ha parlato anche di una ricarica cablata super veloce con supporto ai 200 W, che dovrebbe entrare in produzione di massa già nel corso del prossimo anno, e riguardare di conseguenza il nuovo Mix 5. Ovviamente questo è alquanto lontano rispetto a ora, vista anche la vicinanza dell’ultimo Mi Mix 4 che ha riportato in vita la serie.

Purtroppo il nuovo modello non è ancora arrivato in Italia, e mentre speriamo che il colosso cinese possa fornirci presto buone novità in tal senso, non vediamo l’ora di scoprire di più su quello che il Mix 5 permetterà agli utenti. Prima di lasciarvi, vi rimandiamo al nostro articolo in cui abbiamo approfondito il precedente Mi Mix 4, lo trovate a questo link.