Xbox Series X/S: al via i test per usare la dashboard con il telecomando

Come riportato sulle pagine di The Verge grazie al noto giornalista Tom Warren, Microsoft sta testando una feature per Xbox Series X/S alquanto interessante, che permetterebbe una volta rilasciata di controllare la dashboard delle piattaforme con molta più facilità. Parliamo di una vera e propria fruizione del tutto senza che sia necessario imbracciare un pad, dato che l’aggiornamento attualmente in fase di test per gli Xbox Insider permette di usare i telecomandi ordinari al fine di navigare nel menu.

Ovviamente, non parliamo di una feature pensata nello specifico per avviare i giochi senza l’utilizzo di un controller (o di mouse e tastiera), dato che gli strumenti risulterebbero comunque immediatamente dopo necessari al fine di fruire dei contenuti, ma di un aggiornamento pensato per l’utilizzo di piattaforme come Netflix, Twitch e YouTube.

Il tutto è attualmente come detto in fase di test, e servirà quindi scoprire i pareri degli insider nel corso delle settimane per sapere se il colosso di Redmond deciderà di abilitare il tutto su Xbox Series X/S, scelta ovviamente non ancora confermata dato che non sappiamo sé e quando ciò verrà abilitato. Potrebbe però volerci per fortuna non più di qualche mese prima che Microsoft proceda con il lancio della funzionalità.

Non parliamo ovviamente di una novità rivoluzionaria, ma c’è da dire che la possibilità di sfruttare il proprio telecomando per accedere ai contenuti direttamente dalla console è alquanto allentante, e alcuni utenti avrebbero sicuramente modo di impiegare al meglio l’aggiornamento per una maggiore comodità con i propri setup da gioco e streaming. Staremo a vedere quando finalmente il colosso ci aggiornerà sulla situazione, spiegando anche la procedura (teoricamente semplice) per abilitare il proprio telecomando al fine di comandare la dashboard di Xbox Series X/S.