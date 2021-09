Instagram potrebbe presto permettere di “gestire” i Feed

Specialmente per gli utenti che utilizzano molto i social network, succede spesso che determinati profili o brand vadano inaspettatamente in secondo piano rispetto ad altri, visto che talvolta risulta difficile riuscire a gestire la mole di informazioni che arriva nelle bacheche ogni minuto. Instagram sembra però aver trovato una soluzione, la quale permetterebbe agli utenti di riuscire a dare una priorità ai contenuti che all’effettivo preferiscono, e nel caso un cui non abbiano molto tempo vengano comunque visti poiché in primo piano rispetto al resto.

Come riportato da Android Police, lo sviluppatore italiano Alessandro Paluzzi ha svelato in anteprima la novità che sembra possa arrivare presto. Pur trattandosi di una fonte piuttosto attendibile, non abbiamo ancora alcuna conferma del tutto, ed è quindi possibile che infine il report si riveli errato, quando finalmente Facebook farà (speriamo) chiarezza sulla situazione, anche se i primi screenshot della nuova feature sono già emersi. Potete ammirarli semplicemente qui di seguito.

#Instagram is working on "Favorites" 👀 ℹ️ Posts from your favorites are shown higher in feed. pic.twitter.com/NfBd8v4IHR — Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 9, 2021

Il tutto sembra piuttosto simile alla feature degli amici più stretti arrivata sulla piattaforma nel 2018, che permette di condividere a cerchie più ristrette di persone i propri contenuti, che risultano di conseguenza più in vista e facili da notare. Ciò non è quindi fondamentalmente un’evoluzione piuttosto riuscita del concetto, che punta a traslare il tutto verso il feed completo, il subire periodicamente un vero e proprio processo di gestione da parte degli utenti grazie alla novità.

Come detto, quanto riportato è alquanto probabile considerando l’attendibilità dello sviluppatore, ma restiamo per il momento in attesa di novità da parte di Facebook sulla questione, che speriamo ci spieghi quali saranno le prossime feature pronte ad arrivare sul suo social network. Vi abbiamo da poco parlato in questo articolo dei piani per l’aggiunta di nuovi risultati alle ricerche.