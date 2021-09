Halloween Kills: le prime reazioni della critica lo definiscono “il film più brutale e scioccante della saga”

Le prime reazioni della critica ad Halloween Kills definiscono il sequel come "il film più brutale e scioccante della saga", ma non manca anche qualche critica.

Sono online le prime reazioni dei critici ad Halloween Kills, il secondo capitolo della nuova trilogia dedicata a Michael Myers, ed alcuni commenti lo hanno definito come il film più brutale e scioccante della saga, soprattutto per la presenza di alcune scene davvero forti.

Tra le reazioni ad Halloween Kills c’è quella di Rafael Motamayor di Collider, che lo ha definito:

Il più oscuro, significativo, e disturbante film del franchise. Le uccisioni sono brutali e scioccanti. Fa un effetto grandioso vedere dei vecchi personaggi, e ci sono dei flashback che faranno impazzire.

Per Discussing Film si tratta “di un film da montagne russe, pieno di sangue, con alcune delle uccisioni più assurde di tutto il franchise”.

Mentre Ben Rolph ha detto:

Siamo di fronte ad uno dei più brutali film mai realizzati? Sicuramente riesce a risultare abbastanza fresco, portando anche delle rivelazioni sorprendenti nella storia.

Asher Luberto di The Wrap ha, invece, posto l’accento sul fatto che Halloween Kills “non sia solo una sagra del sangue, ma si soffermi sull’analisi dei traumi generazionali. Ci sono scene d’azione che sono più di quello che sembrano. Nell’allegoria di David Gordon Green le persone si confrontano con i loro traumi, con la rabbia, l’oppressione, e reclamano potere e rappresentanza attraverso la vendetta”.

Ma ci sono state anche le reazioni negative, come quella del The Hollywood Reporter che ha definito Halloween Kills come “una maschera in lattice così tesa e sformata da non riuscire più a calzare bene”.

Mentre per Variety si tratta di “un film slasher che quasi neanche spaventa, riempito di cose banali, e pieno di tanti plot narrativi paralleli che non vanno da nessuna parte”.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche il 21 ottobre.