Venezia78: RecapLive Day 7

Siamo ufficialmente arrivati al giro di boa della Mostra del Cinema di Venezia. In piena seconda parte, è arrivato il mondo del concorso degli italiani. Tante sono le attese a cominciare dal Freaks Out di Gabriele Mainetti per arrivare all’America Latina dei fratelli D’Innocenzo.

Nel mentre però il concorso e fuori concorso continuano a sformare opere interessanti. Assieme alla nostra Gabriella, che questa volta è accompagnata da Giuseppe Grossi e Matteo Maino dei cugini Movieplayer, parliamo del sorprendente Official Competition, della serie TV Scene da un matrimonio, della nuova pellicola della regista Ana Lily Amirpour con il suo Mona Lisa and the Blood Moon, e del dramma francese in costume basato sull’omonimo libro di Balzac, Illusion Perdues.

Non perdetevi le sue live, ogni giorno (tra le 17:30 e le 18:30) sul nostro canale Twitch: twitch.tv/leganerd

