Ultima Notte a Soho: il final trailer del film di Edgar Wright

Presentato in anteprima a Venezia 78 Ultima Notte a Soho ha da poco avuto pubblicato anche il final trailer. Il film è realizzato dal regista Edgar Wright, e vede tra i protagonisti Thomasin McKenzie e Anya Taylor-Joy. Nelle sale cinematografiche italiane il lungometraggio arriverà il 4 novembre.

Ecco il final trailer di Ultima Notte a Soho.

La storia al centro del film racconta di Eloise (Thomasin McKenzie), una giovane donna di campagna, che arriva a Londra per seguire la sua passione per il fashion design. Ma le cose non vanno alla grande. Nel frattempo, nel 1965, la cantante Sandy (Anya Taylor-Joy) scopre allo stesso modo che le strade presumibilmente lastricate d’oro della grande città sono lacerate da crepe che possono inghiottirti completamente. Elosie sogna Sandy e scopre anche il suo tragico destino, e sarà intenzionata, a tutti i costi, a far luce sulla sua morte.

Il resto del cast vede presenti Matt Smith, Diana Rigg, Terence Stamp, Jessie Mei Li, Rita Tushingham, Michael Ajao, Synnøve Karlsen e Margaret Nolan. Wright ha scritto il film assieme alla sceneggiatrice di Penny Dreadful e 1917, Krysty Wilson-Cairns.

Ricordiamo che Edgar Wright ha già lavorato a film come L’alba dei morti Dementi, Scott Pilgrim vs the World e Baby Driver – Il genio della Fuga.

Ecco la nostra recensione su Ultima Notte a Soho:

