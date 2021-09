The Matrix Resurrections: tutte le clip dei teaser in un unico video

Un utente di Twitter ha racchiuso in un unico video tutte le clip presenti nelle varie combinazioni di teaser di The Matrix Resurrections.

Per lanciare il teaser di The Matrix Resurrections è stata presa un’iniziativa suggestiva: quella di realizzare un sito in cui scegliere tra pillola rossa e pillola blu, capace di produrre ben 180.000 combinazioni diverse di clip all’interno del teaser, ed ora, grazie all’utente di Twitter @vicious696, quegli spezzoni sono stati uniti in un unico video.

Ecco il teaser completo con tutte le clip.

All the teaser scenes in one video 🙂 #TheMatrixResurrections pic.twitter.com/gKqlwStc4U — Parris (@vicious696) September 7, 2021

Chiaramente, tra tutti gli spezzoni spicca quello in cui possiamo vedere il ritorno di Neo, chiaramente interpretato da Keanu Reeves. Nel cast di Matrix 4 oltre a Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss, che riprenderanno i loro storici ruoli, ci sono Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Brian J. Smith, Toby Onwumere e Jonathan Groff.

Keanu Reeves ha detto del nuovo film:

Abbiamo una fantastica regista e sceneggiatrice, ovvero Lana Wachowski, che ha scritto un bellissimo script, che è una storia d’amore, è un qualcosa che ispira, ed è una chiamata al risveglio che intrattiene con grande azione. E tutto sarà rivelato.

L’uscita del lungometraggio nelle sale cinematografiche italiane è prevista per il 22 dicembre 2021. Ricordiamo che il primo film della saga è uscito nel 1998.

Potrebbe interessarti anche questa news su The Matrix Resurrections: