Microsoft Start è il nuovo aggregatore di notizie di Redmond, ecco come funziona

Microsoft Start è un nuovo aggregatore di notizie in grado di offrire una rassegna stampa estremamente personalizzata. È già attivo anche in Italia.

Microsoft Start è il nuovo aggregatore di notizie dell’azienda di Redmond. La piattaforma – che idealmente si pone come un competitor di Google News – consente agli utenti di creare un proprio feed delle notizie altamente personalizzato. Microsoft Start imparerà progressivamente i gusti e gli interessi dell’utente, anche usando IA e machine learningm fornendo in questo modo un servizio di rassegna stampa sempre più ricco e preciso.

Il sito ufficiale di Microsoft Start – attualmente inglobato all’interno di MSN – è già attivo anche in Italia. Tra una notizia e l’altra, selezionata in base alle nostre preferenze, il servizio dà anche spazio ad altre utili informazioni sul meteo e sull’andamento della borsa. È anche possibile scegliere di visualizzare le notizie della stampa locale, in modo da essere aggiornati sulla propria provincia.

Microsoft Start non è accessibile solo dal suo sito ufficiale. Il servizio verrà integrato nei principali prodotti di Microsoft, come Windows 11, Windows 10 e Edge.

L’utente può continuamente aggiornare le sue preferenze, ad esempio è possibile nascondere una news premendo l’apposita ‘x’. In questo modo Microsoft Start sarà meno propenso a suggerirci contenuti incentrati su quell’argomento in futuro. È anche possibile interagire con le notizie usando alcune interazioni (pollice in su, pollice in giù e alcune emoji).