Little White Dragon: il robot giocattolo che può essere cavalcato dai bambini

Si chiama Little White Dragon ed è un robot unicorno dell'azienda cinese Xpeng Motors, che lo descrive come un "mezzo di trasporto smart per bambini".

Un’azienda cinese chiamata Xpeng Motors ha presentato un robot unicorno pensato per i bambini. Non si tratta dell’ennesima iterazione in chiave moderna dei robot giocattolo alla ‘Emilio’, ma di un vero e proprio mezzo di trasporto ‘smart’ per bambini. Il robot si chiama Little White Dragon e per il momento non conosciamo le specifiche tecniche del progetto.

La Xpeng Motors si è limitata a mostrare alcuni render, mentre non ha presentato ancora un prototipo funzionante. L’azienda cinese non ha nemmeno fornito una possibile data di release del suo robot unicorno.

Il video presentato da Xpeng Motors mostra brevemente il funzionamento del suo Little White Dragon. Il robot ricorda – almeno per le movenze – il controverso cane robot della Boston Dynamics, Spot. Considerando che l’azienda lo presenta come un “mezzo di trasporto per bambini”, immaginiamo che sia progettato per essere cavalcato, anche se non è chiaro se sarà il bambino a controllarlo o se al contrario il robot è in grado di spostarsi in autonomia, magari seguendo una rotta impostata dai genitori.

Sempre osservando il video, sembra che Little White Dragon abbia grossomodo un’altezza da terra simile a quella di un bambino di 6 o 8 anni. Uno schermo LED fornisce al robot una discreta capacità espressiva, permettendogli di cambiare espressione a seconda della situazione. Purtroppo al momento non abbiamo nessuna informazione sul possibile prezzo del robot.