Hyundai acquisisce Boston Dynamics e festeggia con una coreografia di robot

Per celebrare l'acquisizione di Boston Dynamics, Hyundai ha pubblicato un video in cui dei robot coordinati fanno le veci dei classici ballerini.

Come confermato, Hyundai ha finalmente completato l’acquisizione di Boston Dynamics, che ora fa parte dell’azienda. Parliamo di una società di ingegneria specializzata nel mondo della robotica, che ha in passato ottenuto diversi ottimi risultati. Il lieto evento è stato tuttavia celebrato in maniera a dir poco particolare, seguendo in pieno lo stile con cui Boston Dynamics è riuscita a farsi riconoscere.

Parliamo infatti di uno spot a tratti esilarante, in cui una coreografia non viene eseguita da dei ballerini come di consueto, ma dai cani robot dell’azienda. Questi, in maniera (ovviamente) coordinata alla perfezione, eseguono acrobazie di ogni tipo, colorando il filmato con un ballo davvero ben realizzato.

Si tratta di una pubblicità particolarmente fuori dalle righe, ma che in realtà nasconde un significato piuttosto sensato dietro, in quanto non si tratta di un risultato facile da raggiungere. «Una performance atletica come la danza stressa il design meccanico dei robot, e anche l’algoritmo nel software» ha affermato Marc Raibert, fondatore e presidente di Boston Dynamic, spiegando perché i motivi dietro la realizzazione di video come questo.

Non si è trattato inoltre dell’unico filmato celebrativo presentato, visto che un ulteriore contenuto è stato invece arricchito dalla presenza della band Bangtan Boys (anche nota come BTS), in cui i ragazzi si sono “confrontati” con uno dei robot realizzati dall’azienda, il quale ne ha anche approfittato per ballare con loro.

All’infuori della dichiarazione del presidente, Boston Dynamics ci ha tenuto in particolar modo a chiarire quanto il risultato realizzato sia all’effettivo importante e di valore, spiegando nel dettaglio con un post sulla propria pagina ufficiale il processo che ha portato alla realizzazione della coreografia in video.

C’è da dire che video simpatici come questi mostrano senza dubbio il lato migliore dei robot, spesso criticati a causa di alcune mansioni che vengono loro assegnate, dalla guerra simulata ai discorsi relativi al lavoro.