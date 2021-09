iPhone 13: solo il Pro Max sfrutterà il display a 120 Hz?

Apple ha da poco annunciato il prossimo evento autunnale con cui avrà modo di presentare i suoi nuovi prodotti, il quale era particolarmente atteso per via dei molteplici report che ne hanno anticipato le novità. Ovviamente, fra tutte i potenziali reveal della compagnia che avverranno nella giornata del 15 settembre, gli occhi sono puntati in particolar modo sugli iPhone 13, device piuttosto attesi dalla community e pronti con ottime probabilità a offrire importanti novità agli utenti.

Tuttavia, dei report hanno fornito delle brutte notizie sul futuro di questi, almeno per quel che concerne alcuni display dei modelli che il colosso di Cupertino dovrebbe presto avere modo di presentare. Sembra che la nuova serie di iPhone sarà la prima a offrire un refresh rate superiore ai 60 Hz, ma che al contempo ciò non riguarderà tutti i modelli, ma solamente il migliore iPhone 13 Pro Max. Pare tra le altre cose che iPhone 13 e iPhone 13 mini si mostreranno con degli schermi molto diversi rispetto alle versioni Pro, che invece sfrutterebbero un pannello LTPO OLED con refresh rate adattivo in base all’utilizzo del dispositivo.

Sembra quindi che per questioni legate alle batterie, stando ancora ai report ottenuti da GizChina, gli altri device Pro all’infuori della miglior versione presenteranno comunque dei pannelli in grado di offrire 120 Hz, ma che il tutto verrà bloccato a 60 Hz da parte dell’azienda.

Ovviamente, non abbiamo ancora conferme del tutto, e dovremo aspettare di scoprire se la compagnia ufficializzerà quanto emerso nel corso delle ultime settimane. Non è inoltre detto che in seguito a possibili impostazioni o aggiornamenti, nel caso in cui il tutto si rivelasse vero, anche gli altri modelli con lo stesso display del Pro Max non possano provare a osare per aumentare gli fps a discapito della durata della batteria.