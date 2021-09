Facebook e Ray-Ban presenteranno i loro occhiali smart domani?

Facebook ha pubblicato un'immagine teaser dei suoi occhiali smart realizzati assieme a Ray-Ban. Presto verrà fatto un grande annuncio, l'appuntamento è per domani.

08—Set—2021 / 9:37 AM

Facebook e Ray-Ban si preparano a fare un grande annuncio. Le due aziende collaborano da anni ad un paio di occhiali per la realtà aumentata. Il 9 settembre, domani, ne sapremo di più. “Registrati ora per ricevere una notifica sulla release“, recita il messaggio che compare sul sito ufficiale dell’iniziativa. Non è chiaro se Facebook si limiterà a fornire più dettagli sui suoi occhiali smart, o se al contrario l’azienda abbia deciso di aprire i preordini del prodotto proprio domani.

Mark Zuckerberg in queste ore ha condiviso un video che sembra essere stato registrato usando gli occhiali AR di Ray-Ban. È una collezione di clip registrate in POV, prima persona, durante una serie di attività sportive. Ad esempio vediamo Zuckerberg in canoa assieme a Andrew Bosworth, il dirigente di Facebook a capo della divisione realtà virtuale e aumentata.

😎 on a windless swell-less day. Posted by Mark Zuckerberg on Monday, September 6, 2021

Se così fosse, sembra proprio che gli occhiali AR di Facebook e Ray-Ban siano progettati per funzionare e resistere anche in condizioni di tempo avverso. Sicuramente – visto l’utilizzo che ne ha fatto Zuckerberg – sono dotati di un certo grado di impermeabilità.

A luglio Zuckerberg aveva spiegato che gli occhiali smart realizzati in collaborazione con Ray-Ban sarebbero stati il prossimo prodotto hardware di Facebook. All’epoca non aveva anticipato una possibile data di lancio.

Zuckerberg aveva anche promesso che gli occhiali avrebbero ripreso il form-factor iconico reso popolare dalla Ray-Ban. A giudicare dall’immagine teaser, sembra che il device si ispiri alla linea Wayfarer.