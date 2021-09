Aquaman and the Lost Kingdom: il look di Patrick Wilson è sorprendente (foto)

James Wan ha presentato il look di Patrick Wilson in Aquaman and the Lost Kingdom, dopo che, qualche giorno fa, è stato rivelato quello di Jason Momoa.

Dopo che è stato rivelato il look di Jason Momoa in Aquaman and the Lost Kingdom, James Wan ha mostrato anche come apparirà Patrick Wilson nel lungometraggio DC Comics, e la foto dal set che è stata rivelata è piuttosto sorprendente. Vediamo infatti il personaggio con barba e capelli lunghi, piuttosto trasandato.

Ecco l’immagine di Patrick Wilson sul set di Aquaman and the Lost Kingdom.

Si tratta di un look alla Cast Away, come lo stesso James Wan ha fatto notare nello stesso post. Ricordiamo che il personaggio di Ocean Master alla fine del primo film è stato imprigionato. Qualche tempo fa lo stesso Patrick Wilson ha presentato il lungometraggio sequel, parlandone in maniera piuttosto importante, dicendo che si tratterà di qualcosa di “più grande e migliore” rispetto al primo film. Queste sono le sue parole:

Penso che ogni volta che con James Wan si faccia un sequel, si parli di un qualcosa più grande e migliore rispetto al primo film. Sarà più forte, divertente, con più azione, verrà sviluppato maggiormente il personaggio, sarà qualcosa di molto bello. Sarà davvero divertente, super divertente.

Le riprese del film sono attualmente in corso. Oltre a Jason Momoa che sarà il protagonista, il cast di Aquaman 2 comprende anche Amber Heard, che vestirà di nuovo i panni di Mera, Dolph Lundgren che sarà il padre di Mera, il Re Nereus, e poi ci sarà ancora Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Black Manta.