Apple Pay è davvero poco popolare in America, per un sondaggio

Sembra che Apple Pay sia in realtà meno popolare di quel che sembra, e che anzi i numeri che questo presenta risultino addirittura piuttosto preoccupanti per via delle basse percentuali di cui si parla in quest’occasione. Abbiamo a che fare con un sondaggio di PYMNTS, riportato anche sulle pagine di PhoneArena, il quale spiega come all’effettivo il servizio di pagamento – almeno negli Stati Uniti – risulti poco riuscito se si prende in considerazione gli utenti che hanno avuto modo di partecipare.

Abbiamo a che fare con un dato particolarmente significativo, visto che questo è molto simile a quello riscontrato quando il servizio ha avuto vita, il che è però alquanto negativo se si pensa che molti più iPhone supportano Apple Pay. È emerso che attualmente solo il 6% degli utenti che posseggono un dispositivo del colosso di Cupertino sfruttano il sistema per pagare quando è loro possibile, un aumento di solamente l’1% rispetto al 5% iniziale con cui il tutto era partito.

Sembra che ciò sia dovuto principalmente al fatto che il sistema non risulta comodo quanto le normali carte di credito, specialmente quando si ha a che fare con le contactless, che non richiedono la presenza di vari passaggi e di un secondo dispositivo al fine di funzionare correttamente.

Ovviamente, il sondaggio ha sottolineato che la situazione non si è particolarmente evoluta rispetto all’annuncio di 7 anni fa, ma al contempo c’è da specificare che il servizio è comunque attivo e utilizzato da moltissimi utenti. Probabilmente, i dati potrebbero portare Apple a introdurre importanti novità per facilitare il tutto al fine di rendere Apple Pay più popolare fra i possessori di un iPhone, ma staremo a vedere cosa la compagnia avrà in serbo per l’utenza.