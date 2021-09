WhatsApp dirà presto addio ad alcuni sistemi più vecchi

Non sono purtroppo pochissime le volte in cui WhatsApp si trova a dire addio a determinate versioni supportate fino a oggi, con dei comunicati ufficiali che non fanno ovviamente piacere per chi possiede un dispositivo che non sarà più compatibile con l’app di messaggistica. Ovviamente, abbiamo a che fare con modelli particolarmente vecchi, o almeno ritenuti tali da parte di Facebook nella situazione in questione, e quindi per fortuna si tratta di un problema rilevante solo per una parte minore dell’utenza, la quale aveva già avuto magari modo di intuire che una brutta notizia come questa sarebbe arrivata da un momento all’altro.

Stando a quanto ci ricordano le pagine di Gizmochina, il tutto era avvenuto l’ultima volta a dicembre 2020, e a distanza di meno di un anno ci troviamo a parlare di ulteriori versioni che dovranno ufficialmente dire addio al servizio, il che costringe quindi agli utenti ad affidarsi a nuovi dispositivi per poter sfruttare WhatsApp. Stando alla pagina delle FAQ, dall’1 novembre 2021 i device con Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, iOS 9 e KaiOS 2.5.0 non verranno più supportati, il che porta quindi i requisiti minimi ad essere stati alzati leggermente.

Come specificato, dal 2 novembre per usare WhatsApp servirà avere un device con almeno Android 4.1 Jelly Bean, iOS 10 o KaiOS 2.5.1, e inoltre tutti gli iPhone a cui è stato effettuato il Jailbreak non funzioneranno in alcun modo, indipendentemente dalla versione.

Per fortuna, i cambiamenti come questo non arrivano da soli, considerando nello specifico che nel corso degli ultimi mesi moltissime novità si stanno aggiungendo gratuitamente al noto servizio. Vi abbiamo parlato proprio nella giornata di ieri delle reazioni ai messaggi, le quali sembrano ormai vicinissime a essere integrate all’interno del sistema. Potete leggere il nostro approfondimento sulla questione al seguente link.