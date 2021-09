The Walking Dead: Jeffrey Dean Morgan vuole uno spin-off su Negan

The Walking Dead 11 concluderà il percorso dello show televisivo che ha accompagnato per oltre un decennio gli appassionati, e, da poco, l’interprete Jeffrey Dean Morgan ha parlato del suo personaggio Negan, rivelando di aver voglia di partecipare ad una serie spin-off sul character.

Ecco le sue parole:

Abbiamo parlato di alcune cose con il network, e vedremo. Negan potrebbe ritrovarsi sottoterra alla fine dell’undicesima stagione, e perciò potrebbe essere necessario un prequel, ci sono ancora delle storie che si potrebbero raccontare su di lui. Sarebbe bello immergersi ancora di più nel personaggio, e sarei d’accordo con l’idea di tenerlo ancora un po’ vivo per raccontare qualcosa in più in uno spin-off su Negan. Perché, se ci fosse altro da raccontare, vorrei andare avanti con la storia, e non indietro. Si potrebbero raccontare anche delle storie su come i Salvatori si sono formati, ma preferirei andare avanti.

Per quanto riguarda The Walking Dead 11, nell’undicesima stagione Alexandria è gravemente compromessa e non è più il posto sicuro di un tempo a causa della strage e della devastazione provocata dai Sussurratori. Ora, gli abitanti di Alexandria cercano di rifortificare la città e di trovare sostentamento per un numero sempre più crescente di persone. Tra questi, ci sono i sopravvissuti alla caduta del Regno e all’incendio di Hilltop; compresi Maggie e il suo nuovo gruppo, i Wardens.

La situazione è difficile per tutti: le tensioni aumentano a causa degli eventi passati e l’istinto di sopravvivenza tende a prevalere sempre di più sulla collaborazione. Devono assicurarsi più cibo mentre tentano di ripristinare Alexandria prima che crolli come innumerevoli altre comunità che hanno incontrato nel corso degli anni. Ma in che modo? Più stanchi e affamati che mai, i sopravvissuti devono scavare più a fondo per trovare la forza di salvaguardare la vita dei loro figli, anche a costo di perdere la propria. Nel frattempo, all’insaputa degli abitanti di Alexandria, Eugene, Ezekiel, Yumiko e Princess sono ancora prigionieri di misteriosi soldati che fanno parte di un gruppo più grande e poco collaborativo.

L’appuntamento con The Walking Dead 11 è su Disney+.