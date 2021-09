WhatsApp permette di spostare chat da iOS a Samsung, e Telegram ci ride su

In seguito all'arrivo della feature per spostare le chat da iOS a Samsung, Telegram ha ironizzato sulla situazione pubblicamente sulla piattaforma di Twitter.

In seguito all’ultimo evento Samsung Unpacked si è parlato di come WhatsApp avrebbe iniziato a permettere gli utenti di spostare comodamente le chat fra dispositivi Android e iOS. Il tutto venne svelato solamente qualche settimana fa grazie al colosso Coreano, con l’iniziativa che sarebbe partita proprio dai device Samsung, e così è andata, visto che recentemente il tutto è stato abilitato da Facebook. Grazie alla novità, è infatti ora permesso lo spostamento dei propri contenuti da iOS a Samsung anche in questo momento, ma c’è da specificare che qualcosa è andato torto sul fronte della comunicazione con le altre aziende.

In maniera a dir poco ironica, Telegram ha infatti commentato con il proprio account ufficiale il post Twitter di WhatsApp dove il tutto viene spiegato, ridendo sul fatto che si tratti di una novità a dir poco vecchia, e che sulla piattaforma di messaggistica concorrente questa sia arrivata solamente da pochissimo, pur essendo presente su Telegram da molto più tempo. Ovviamente, si è trattato di una frecciatina amichevole, che non ha portato ripercussioni, e che può ancora essere letta grazie al Tweet che trovate qui di seguito.

Come potete ammirare con facilità, per scherzare sul tutto Telegram ha inviato una nota GIF che vede Robin Williams chiedere in quale anno siamo attualmente, ripresa direttamente da Jumanji. Spezzando una lancia a favore di WhatsApp, che in diversi casi si è trovato molto indietro rispetto a quanto offerto da Telegram per quel che concerne le funzionalità, c’è da dire che l’app di messaggistica si sta proprio in queste settimane aggiornando particolarmente, introducendo novità piuttosto gradite e spesso richieste dall’utenza.

Staremo a vedere quali saranno i prossimi update in arrivo per entrambe le piattaforme, che per fortuna per gli utenti continuano a farsi “guerra” a suon di aggiunte, integrando sempre più potenzialità all’interno dei sistemi.