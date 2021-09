What If..?, i poster con Captain America e Hawkeye dedicati all’episodio Marvel Zombie

Per il quinto episodio di What if...? sono stati pubblicati due poster con protagonisti Captain America e Hawkeye in versione zombie.

Il quinto episodio di What if…? sarà piuttosto particolare, considerando che si tratterà di una puntata a tema Marvel Zombie, ed i poster appena pubblicati lo mostrano in tutto e per tutto, mettendo in evidenza Captain America e Hawkeye in versione zombie.

Ecco qui sotto il poster dell’episodio What if…? Marvel Zombie con Captain America e Hawkeye.

L’episodio uscirà su Disney+ mercoledì 8 settembre. Ricordiamo che la miniserie Marvel Zombie è stata pubblicata dalla Casa delle Idee in cinque albi usciti tra il 2005 ed il 2006, scritti da uno dei maestri della narrativa zombie, ovvero Robert Kirkman, il creatore di The Walking Dead. I disegni furono realizzati da Sean Phillips e Arthur Suydam.

La miniserie ha fatto abbastanza successo da creare diversi spin-off, ovvero: Marvel Zombies vs. Army of Darkness, Marvel Zombies: Dead Days, Marvel Zombies Return, Marvel Zombies: Evil Evolution, Marvel Zombies: Supreme, e Marvel Zombies: Destroy! I Marvel Zombie sono successivamente apparsi anche in Secret Wars. Nel 2020, invece, è stata pubblicata Marvel Zombies: Resurrection.

Per quanto riguarda What if…?, invece, la scorsa settimana è stato distribuito l’episodio dedicato al Doctor Strange, che ha avuto la voce originale di Benedict Cumberbatch.

Questa è la recensione dello scorso episodio:

