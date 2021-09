Smartphone supportati per almeno 7 anni? Lo propone la Germania

La Germania ha recentemente proposto un supporto che non dovrebbe andare sotto i 7 anni totali per gli smartphone, proposta a favore dei consumatori.

Il discorso del supporto da parte delle aziende agli smartphone è spesso alquanto spinoso, visto che alcuni produttori continuano a badare ai loro articoli solamente per periodi di tempo relativamente brevi, come ad esempio all’incirca un paio di anni o poco più. Mentre gli utenti che hanno acquistato i telefoni a volte passano a nuovi dispositivi più recenti, ci sono però anche coloro che continuano a spremere al massimo i propri device acquistato, e di conseguenza si espongono a vari tipi di problematiche per quel che concerne gli update della sicurezza.

Stando al governo federale della Germania, il supporto dovrebbe durare almeno un totale di 7 anni per quanto riguarda la sicurezza, con il tutto che sta venendo proposto all’Unione Europea. Parliamo di un’iniziativa che si prolungherebbe ancora, visto che fino a oggi abbiamo visto i tentativi della Commissione arrivare “solamente” a 5 anni, e c’è da dire che in questo caso gli utenti verrebbero senza ombra di dubbio agevolati.

Ovviamente, i produttori non sono certamente contenti della situazione, dato che si tratterebbe di enorme lavoro che porterebbe gli stessi a dover assumere nuovo personale, e spendere di conseguenza più soldi per ogni dispositivo lanciato e supportato. Il gruppo legale DigitalEurope, che riprendendo quanto riportato da Engadget ha clienti come Apple, Google e Samsung, ha invece optato per portare il minimo obbligatorio a 3 anni, con la proposta di considerare pezzi di ricambio esclusivamente schermi e batterie.

Mentre compagnie fra cui Apple e Samsung aggiornano molto i propri device rispetto alla media, visto che il colosso di Cupertino si spinge anche fino ai 5 anni di update e Samsung ha iniziato nel 2021 a spingersi verso i 4, alcune altre potrebbe ricevere veri problemi da un provvedimento del genere, il quale però risulterebbe ottimo per l’utenza.