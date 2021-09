Smart Concept #1: il SUV elettrico si mostra al Salone di Monaco

Si chiama Smart Concept #1 ed è un assaggio del primo SUV elettrico del brand. È stato presentato in occasione del Salone di Monaco ed è il primo frutto dell’alleanza tra Daimler – che possiede Smart e Mercedes-Benz – e l’azienda cinese Geely, di cui l’azienda di Stoccarda possiede il 50% delle quote.

Il concept si distingue per linee moderne ed eleganti, mentre il primo SUV di Smart attualmente è ancora in fase di pre-produzione e dovrebbe debuttare nel 2022 con una distribuzione globale, e quindi anche in Europa.

Il SUV elettrico Smart Concept#1 misura 4,29m in lunghezza, 1,91m in larghezza ed è alta 1,69m. Il passo è di 2,75 metri. Il tetto in cristallo è dotato di una cornice illuminata, mentre la carrozzeria bicromatica vede un corpo in bianco spezzato dal tettuccio color oro. Le maniglie sono a scomparsa, mentre i cerchi da 21″ contribuiscono a dare alla vettura una personalità importante e spigliata.

Curiosamente, le portiere anteriori si aprono in senso inverso rispetto alle anteriori. Una soluzione che quasi sicuramente non vedremo sul modello finale del SUV che entrerà in produzione. Anche gli interni sono moderni e in controtendenza con l’immaginario normalmente associato al brand Smart. Troviamo delle sedute in pelle bianca, una plancia spaziosa con un ampio schermo touch da 12,8 pollici per l’infotainment e degli elementi a contrasto in oro – forse più in linea con i gusti dei giovani consumatori asiatici.

A bordo troviamo anche un assistente vocale che sfrutta l’IA per migliorare i servizi offerti all’utente. Smart non ha fornito le specifiche tecniche del concept del suo SUV elettrico.