Instagram permette agli utenti di indicare i loro pronomi, ma solo se sono maggiorenni

Instagram ora permette anche agli utenti italiani di indicare i loro pronomi. La feature è ancora in rollout e potrebbe non essere da subito disponibile per tutti.

Con l’obiettivo di creare uno spazio più inclusivo, Instagram consentirà agli utenti di indicare i loro pronomi. Le opzioni sono tre: He/Him, She/Her e They/Them. L’ultima scelta è pensata per le persone che non si identificano nel binarismo di genere ed è di difficile traduzione in italiano: la terza persona plurale, in lingua inglese, viene utilizzata per esprimere una forma neutra, ad esempio quando non conosciamo l’identità della persona a cui ci stiamo riferendo.

Gli utenti potranno indicare fino ad un massimo di quattro pronomi. Compariranno sopra al nome e l’utente potrà scegliere se mostrare i pronomi a tutti o solamente ai propri follower.

Curiosamente, solamente gli utenti over 18 potranno indicare i loro pronomi. Va comunque detto che si tratta di un’opzione che si aggiunge alla biografia, che già oggi viene utilizzata da chi ha a cuore questo tema per indicare la propria identità di genere. Ad ogni modo, la biografia può essere di massimo 150 caratteri. Gli utenti di Instagram avranno, dunque, più strumenti per descriversi.

Nel caso in cui il pronome di propria scelta non compaia nelle opzioni suggerite da Instagram, il social invita ad usare la biografia per inserirlo e a segnalare il problema usando un apposito form creato ad hoc. Prova che il social, un domani, potrebbe rivedere la lista nel tentativo di essere ancora più inclusivo.

La nuova funzione era già stata introdotta lo scorso maggio in diversi altri paesi, a partire dal 3 settembre anche gli utenti italiani possono indicare i loro pronomi su Instagram. Inizialmente la feature potrebbe non essere attiva per tutti gli utenti, in quest’ultimo caso bisogna solo avere un po’ di pazienza ed aspettare la fine del rollout.