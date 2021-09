Dune: Denis Villeneuve rivela la scena di Star Wars che ha ispirato il film

Denis Villeneuve è un esperto di fantascienza, del resto ha girato film come Arrival e Blade Runner 2049, ed ha da poco realizzato anche Dune, ed il regista ha di recente parlato della connessione tra il suo ultimo lungometraggio ed il seminale Star Wars.

Villeneuve ha rivelato che una scena di Star Wars ha ispirato Dune. Ecco quale:

Quando ho visto Star Wars nel 1977 la mia scena preferita era quella che sembrava più naturale, si tratta di quella in cui vediamo i droidi all’inizio del film. In quel momento vedevo un qualcosa che aveva a che fare con la forza della natura. Per diverso tempo ho realizzato documentari, ed in quei casi la natura è il tuo occhio più potente. Ed ho provato a fare questo anche con Dune. Ho provato a realizzare un film di fantascienza così come si farebbe un documentario, utilizzando la natura come un alleato anziché come un qualcosa di ostile.

Dune è stato proiettato in anteprima mondiale a Venezia 78. Nel lungometraggio vediamo Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, nel film è presente anche Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Oscar Isaac nei panni del Duca Leto Atreides, Zendaya come Chani, Sharon Duncan-Brewster che veste i panni di Dr. Liet-Kynes, Jason Momoa come Duncan Idaho, Dave Bautista fa Glossu Rabban, e Javier Bardem come Stilgar. E poi ancora troviamo Josh Brolin che interpreta Gurney Halleck.

L’uscita al cinema è prevista per il 16 settembre.

