Venezia78: RecapLive Day 4

Il quarto giorno della Mostra del Cinema di Venezia è stato dedicato al Last Night in Soho di Edgar Wright, ma finalmente gli embarghi per uno dei grandi protagonisti della Mostra è caduto: Dune di Denis Villeneuve.

Nel RecapLive del quarto giorno, la nostra Gabriella non solo ci parla di questa nuova giornata al Festival, ma anche di cosa ne pensa di questa trasposizione così agognata della saga cult di Frank Herbert.

Non perdetevi le sue live, ogni giorno (tra le 17:30 e le 18:30) sul nostro canale Twitch: twitch.tv/leganerd

Dall’1 all’11 Settembre saremo alla Mostra del Cinema di Venezia. Segui con noi il Festival sul nostro hub dedicato: leganerd.com/venezia78