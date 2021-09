L’Attacco dei Giganti è il protagonista del terzo episodio di A Lezione di Anime per Netflix

Netflix prosegue la sua nuova rubrica su YouTube destinata a chi non ha mai visto anime ma vorrebbe imparare a conoscerli. Terza lezione: L'Attacco dei Giganti.

Dopo Demon Slayer e Neon Genesis Evangelion, è ora la volta, per la serie esplicativa su YouTube targata Netflix “A Lezione di Anime” di parlare di Shingeki no kyojin, ovvero L’Attacco dei Giganti, come è intitolato nell’adattamento italiano il manga (e l’anime susseguente) ideato da Hajime Isayama.

Il tutto, naturalmente, in uno stile molto alla mano, tanto che la descrizione del video riporta:

Se siete stufi di ascoltare i discorsi dei vostri amici sulla battaglia di Shiganshina senza capirci niente, o se quando vi nominano Eren Jaeger pensate a un nuovo terzino arrivato in Serie A, allora questo è il video perfetto per convincervi a iniziare a guardare L’Attacco dei Giganti.

La prima parte della quarta (e conclusiva) stagione dell’amatissima serie distopica sono su Netflix da ferragosto, ma sono visionabili anche su Amazon Prime Video e (gratuitamente) su VVVVID, e ve ne consigliamo sicuramente la visione (partendo, naturalmente, dall’inizio della prima stagione!): si tratta di uno degli anime più avvincenti degli ultimi anni. Per gli episodi conclusivi dovremo attendere, a quanto pare, l’inizio del 2022.

