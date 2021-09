La Casa di Carta 5: la Banda del Professore ha “sequestrato” gli spoileratori

Per consentire ai fan una visione de La Casa di Carta 5 senza spoiler, Netflix ha dato il via alla singolare Operazione Spoiler Heist, tenutasi su un aereo di linea.

Nulla rischia di rovinare la visione di una serie più di uno spoiler ben piazzato. Ma per mantenere segreto l’ultimo piano del Professore (visionabile in La Casa di Carta 5) e permettere a tutti di gustarselo senza brutte sorprese, non c’è niente che la banda non sia disposta a fare… fosse anche “sequestrare” i 100 spoileratori più accaniti d’Italia.

Venerdì 3 settembre è uscita la prima tranche di episodi finali de La Casa di Carta 5: per consentire ai fan una visione della serie libera da spoiler, Netflix ha selezionato alcuni fra gli spoileratori più accaniti d’Italia e organizzato per loro un’attività speciale, invitandoli a una proiezione esclusiva nell’unico luogo dove i telefoni devono rimanere spenti: in aereo.

Decollati nel pieno rispetto delle misure anti Covid-19, gli spoileratori hanno vissuto un’esperienza indimenticabile ma al tempo stesso a sorpresa: i passeggeri sono difatti rimasti in volo, e quindi ben lontani da Internet, per tutta la durata dei primi cinque episodi!

Cinque ore che in cui la rete non è stata invasa dalle anticipazioni indesiderate, permettendo ai milioni di fan rimasti a terra una visione della serie finalmente libera dagli spoiler.

Il Professore e la sua banda sono pronti a tutto nell’ultima stagione di La casa di carta: la serie, disponibile a partire dal 3 settembre per la sua prima parte, vedrà la definitiva conclusione il 3 dicembre.

Il cast include: Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Rodrigo de la Serna, Darko Peric, Najwa Nimri, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Fernando Cayo, Fernando Soto, José Manuel Poga, Mario de la Rosa.

Sinossi di stagione:

La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l’esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra.

