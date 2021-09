What If…?, ecco perché alcuni personaggi non somigliano agli interpreti live-action

Paul Lasaine, designer di What if...?, ha spiegato per quale motivo non tutti i personaggi della serie animata somigliano ai corrispettivi interpreti live-action.

Paul Lasaine è stato il production designer di What if…?, ed in una conversazione con Comicbook.com ha spiegato per quale motivo alcuni personaggi della serie appaiono come i loro corrispettivi interpreti live-action ed altri no.

Ecco le sue parole:

Potrei mentire e dire che si tratta di scelte precise, o potrei dire la verità ammettendo che alcune di queste sono questioni legali. Ci sono personaggi per cui ci è stato consentito prendere il loro aspetto, perché in quei casi non si tratta solo di somiglianza. Si tratta di attori, di somiglianze fisiche, e ci sono anche delle cose legali. E non so neanche quanti di questi elementi potessero veramente essere un problema, ma ci sono alcuni personaggi per cui ci è stato detto “no, non potete renderli veramente somiglianti”, ed altri per cui ci è stato detto di renderli somiglianti. Potevamo renderli perfettamente simili, anche perché abbiamo a disposizione Ryan Meinerding, un character designer che potrebbe rendere i personaggi perfettamente somiglianti ai loro corrispettivi interpreti. E se non ci somigliano è perché ci è stato detto così, e perché non ci era consentito.

Ricordiamo che ogni settimana viene distribuita una nuova puntata di What if…? su Disney+.