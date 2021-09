Jackie Chan secondo Michelle Yeoh credeva che le donne dovessero stare in cucina, “poi l’ho preso a calci nel c*lo”

Michelle Yeoh è tra i protagonisti di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, ed in una recente intervista al The Guardian ha parlato della sua esperienza sui set con Jackie Chan, raccontando di come l’attore fosse inizialmente convinto che le donne dovessero stare in cucina anziché lavorare nei film d’azione, ma sembra sia stata la stessa interprete a fargli cambiare idea.

Ecco le parole di Michelle Yeoh sulla sua esperienza con Jackie Chan:

Una volta mi chiese di non fare certe scene acrobatiche, ed io gli dissi che era gentile a chiedermi di smettere, perché lui le faceva sempre. E di tutta risposta mi disse che se io le facevo lui era costretto a farle ancora meglio. Tutta la pressione era su di lui, poveraccio. Ed è vero che lui pensava che le donne dovessero stare in cucina, almeno fino a quando non l’ho preso a calci ne c*lo.

Michelle Yeoh in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli interpreta il prsonaggio di Jiang Nan. Il resto del casta vede la presenza di Tony Leung nel ruolo di Wenwu, Awkwafina nel ruolo dell’amica di Shang-Chi, Katy, e comprende anche Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng.

Il film è attualmente nelle sale cinematografiche.