Rick and Morty: Christopher Lloyd interpreta un promo ufficiale in live action

Adult Swim ha pubblicato un nuovo promo per Rick and Morty, presentando i personaggi in live action con Christopher Lloyd nei panni dello scienziato.

Un piccolo sogno diventa realtà: Christopher Lloyd è stato ingaggiato da Adult Swim per interpretare in live action il buffo scienziato protagonista di Rick and Morty, popolarissima serie animata giunta ormai alla quinta stagione.

Si tratta, purtroppo, solo di uno breve spot, che vede tra l’altro il giovane Jaeden Martell di IT e Cena con delitto – Knives Out nei panni di Morty. L’unica didascalia aggiunta al tweet originale è “C-132” ad indicare che quelli che stiamo vedendo sono i Rick & Morty di questo specifico universo narrativo, in contrapposizione a quello animato classico, il C-137.

Non è ben chiaro l’intento del promo: non è stato annunciata nessuna versione live action della serie al momento -che tra l’altro, per forza di cose, perderebbe molta della sua possibile assurdità viste le limitatezze delle serie tv sci-fi rispetto ai cartoon dello stesso genere- mentre non ci sono riferimenti all’attuale situazione della serie animata.

Serie animata di cui, tra l’altro, vi mostriamo una nuova clip tratta dall’episodio più recente, il quinto della nona stagione.

Se Lloyd appare perfetto per la parte, ad ogni modo, è chiaramente perché Rick è palesemente (almeno in parte) ispirato a Doc Brown di Ritorno al Futuro, il personaggio più celebre tra quelli interpretati dall’attore americano, che peraltro aveva in qualche modo sperato di fare incontrare i due universi narrativi, un giorno.

