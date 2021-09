One Piece: svelato il logo della serie Netflix e… la copertina del copione

In occasione delle celebrazioni per la pubblicazione del centesimo volume del manga, arrivano novità anche per la serie live action Netflix dedicata a One Piece.

Festa grande oggi in Giappone per l’arrivo del centesimo “tankobon” (volumetto) di One Piece, uno dei manga più amati degli ultimi vent’anni. Tra le varie novità annunciate c’è anche qualcosa relativa al tanto chiacchierato live action, una serie tv per Netflix in produzione ormai da molto tempo ma di cui si è visto attualmente poco o niente. E, dopo le prime, controverse foto ufficiali di Cowboy Bebop, questo progetto è decisamente atteso al varco, dato che è molto più difficile da adattare, per sua natura.

It’s been a long wait… https://t.co/NnUdOZH6kT — Steven Maeda (@stevemaeda) September 3, 2021

Lo showrunner Steven Maeda e l’account ufficiale della serie su Netflix hanno rilasciato la foto della copertina del copione della prima stagione, che riporta come titolo “Romance Dawn” riprendendo quello dell’incipit del manga. Il copione è stato scritto dallo stesso Maeda insieme a Matt Owens, basandosi sul lavoro dell’autore originale Eiichiro Oda.

Today's one last thing! Here's the first look at the #ONEPIECE logo for the upcoming Netflix Original Live-action series!

Casts are under the selection process. ハリウッド実写版『ONE PIECE』制作進行中!

100巻発売の今日、最後にタイトルロゴ、そして脚本の表紙の姿をお贈りします! pic.twitter.com/4YXBGmO6nP — ONE PIECEスタッフ【公式】 (@Eiichiro_Staff) September 3, 2021

L’account ufficiale dello staff realizzativo del manga aggiunge l’immagine rivelatrice del logo della serie (con un Jolly Roger “realistico”) e il dettaglio della conferma relativa ai casting, attualmente in corso.

La serie tv, che dovrebbe attestarsi su dieci episodi per la prima stagione, sarà difatti introduttiva all’universo narrativo, e non dovremmo aspettarci una ciurma completa alla fine della minisaga: probabilmente vedremo unicamente Luffy, Zoro e Nami, o al massimo Usopp.

Le celebrazioni per il manga, ufficiali e ufficiose, hanno visto numerose attività, tra cui uno special dalla Stazione Spaziale Internazionale rivolto al pubblico giapponese, che ha potuto vedere l’alba dallo spazio in compagnia del protagonista Luffy (o Rufy, come preferite).

Il manga di One Piece, nella sua serie principale, è in corso d’opera praticamente ininterrottamente ormai dall’estate del 1997, ed è arrivato nel nostro Paese nel 2001. Da allora la serie ha generato un vero e proprio franchise tra i più noti e di successo in Giappone, con un anime che sta per arrivare al grandissimo traguardo di mille episodi.

La storia narra di Monkey D. Luffy, un giovane avventuriero dal grande senso di giustizia, mosso dal desiderio di diventare il Re dei Pirati in un bizzarro mondo pieno di filibustieri, dai superpoteri ancora più bizzarri. Luffy e la sua ciurma si scontreranno con rivali di ogni sorta, tiranni, ufficiali della Marina militare, vivendo le più incredibili avventure.

