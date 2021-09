La Casa di Carta 5: visionabili gratis i primi quindici minuti della prima puntata

Benvenuti nella Resistenza! Arriva oggi, su Netflix, la prima tranche di episodi della stagione finale de La Casa di Carta: il canale YouTube ufficiale La Casa De Papel ha provveduto a pubblicare (con tanto di debita introduzione) l’incipit della prima puntata, in lingua originale sottotitolata. Buona visione!

Il Professore e la sua banda sono pronti a tutto nell’ultima stagione di La casa di carta, la quinta: la serie, che sarà disponibile a partire dal 3 settembre per la sua prima parte (mentre la seconda arriverà a dicembre).

Il cast include: Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Rodrigo de la Serna, Darko Peric, Najwa Nimri, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Fernando Cayo, Fernando Soto, José Manuel Poga, Mario de la Rosa.

Sinossi di stagione:

La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l’esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra.

