I Simpson: ecco come Ned Flanders apparirebbe nella vita reale

Appassionati de I Simpson se ne trovano un po’ dappertutto, e tra questi c’è anche l’artista digitale Hossein Diba, che ha immaginato uno dei protagonisti, Ned Flanders, ed ha realizzato delle rappresentazioni del personaggio così come potrebbe apparire nella vita reale.

Questo è il Ned Flanders de I Simpson nella vita reale immaginato da Hossein Diba.

Come potete vedere si tratta di una rappresentazione piuttosto realistica, e che riesce ad essere decisamente suggestiva. Queste immagini hanno già fatto il giro del web, e stanno incuriosendo tutti gli appassionati de I Simpson.

Qualche tempo fa lo showrunner Al Jean ha parlato del possibile sequel del film su I Simpson parlando con Comicbook.com. Ecco le sue parole:

Ne stavamo parlando molto prima della pandemia, ed ora, giusto per cautela, voglio vedere come torneranno a comportarsi i film animati al cinema. E dico questo perché non vorrei fare un sequel del film de I Simpson solo per distribuirlo in streaming. Vogliamo che ci sia un’uscita nelle sale cinematografiche. Ora come ora sto andando in sala, sono vaccinato, la situazione sembra tranquilla, ma voglio vedere come continueranno a muoversi le cose, e come sarà l’ambiente. Ma ci sono comunque tante cose in programma, penso che arriveranno tanti grandi film, continuerà la saga di Avatar, quella di Star Wars, e, per esempio, questo fine settimana ci aspetta Black Widow in sala. Voglio supportare il cinema, anche se, allo stesso tempo, tengo Disney+.