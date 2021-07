I Simpson: il film sequel sarebbe ancora nei piani della produzione

La pandemia di Coronavirus ha cambiato molti piani in tutti i settori ed in tutto il mondo, ed anche I Simpson hanno subito dei contraccolpi: ad esempio sembra che il film sequel fosse nei piani della produzione prima che la pandemia cambiasse tutto.

Lo showrunner Al Jean ha dichiarato riguardo al sequel de I Simpson parlando con Comicbook.com:

Ne stavamo parlando molto prima della pandemia, ed ora, giusto per cautela, voglio vedere come torneranno a comportarsi i film animati al cinema. E dico questo perché non vorrei fare un sequel del film de I Simpson solo per distribuirlo in streaming. Vogliamo che ci sia un’uscita nelle sale cinematografiche. Ora come ora sto andando in sala, sono vaccinato, la situazione sembra tranquilla, ma voglio vedere come continueranno a muoversi le cose, e come sarà l’ambiente. Ma ci sono comunque tante cose in programma, penso che arriveranno tanti grandi film, continuerà la saga di Avatar, quella di Star Wars, e, per esempio, questo fine settimana ci aspetta Black Widow in sala. Voglio supportare il cinema, anche se, allo stesso tempo, tengo Disney+.