Grey’s Anatomy: Sandra Oh è andata in terapia a causa della serie TV

Sandra Oh ha di recente parlato della sua esperienza con Grey's Anatomy, dichiarando di aver avuto bisogno della terapia per affrontare la notorietà.

Sandra Oh in Grey’s Anatomy ha vestito i panni del personaggio di Cristina Yang, un character che le ha permesso di acquisire notorietà, ma che le ha comportato anche uno stress profondo, a tal punto da dover ricorrere alla terapia. La Oh ha lasciato il telefilm nel 2014, ma ci sono ancora degli appassionati che ne sentono la mancanza.

Intervistata dal Sunday Today l’attrice ha rivelato:

Per me l’esperienza con Grey’s Anatomy è stata traumatica, ed il motivo per cui dico questo è perché certe circostanze che hanno a che fare con il tuo lavoro includono anche la privacy. E quando qualcuno perde il proprio anonimato devi costruirsi un qualcosa per continuare ad essere autentica. Non riuscivo più a uscire, mi nascondevo nei ristoranti, non riuscivo a gestire le aspettative e l’attenzione degli altri. Devi lavorare su te stesso per restare con i piedi per terra. E molte delle volte si deve fare questo dicendo dei no.

Qualche mese fa, parlando del suo addio a Grey’s Anatomy, Sandra Oh ha dichiarato: