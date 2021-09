What if…?, cosa pensa Scott Derrickson del Doctor Strange dark

Scott Derrickson, il regista del primo film su Doctor Strange, ha detto la sua sulla versione dark del personaggio proposta in What if...?

Il quarto episodio di What if…? ha mostrato una versione dark del Doctor Strange con la voce di Benedict Cumberbatch, ed il regista del primo film, Scott Derrickson, ha detto la sua su questa particolare versione del personaggio.

La giornalista di Screenrant Alisha Grauso ha coinvolto su Twiter Scott Derrickson, chiedendogli un parere sul Doctor Strange di What if…?, ed il regista ha risposto:

Ho visto un primo montaggio dell’episodio e mi è sembrato davvero fantastico.

Quanto basta per avvalorare l’idea di molti appassionati che sono rimasti affascinanti dalla versione dark del Doctor Strange. A.C. Bradley, che è stato a capo del team di scrittura di What if…?, ha descritto l’episodio sul Doctor Strange come uno dei suoi preferiti. Ecco le sue parole:

Posso dire che si è trattato di un qualcosa di molto speciale per me da scrivere, ed anche un po’ spaventoso perché aveva a che fare con delle tematiche piuttosto pesanti. Non penso che sia uno spoiler dire che si tratta di una puntata che ha a che fare con la tragedia e con le imperfezioni.

L’episodio è disponibile su Disney+ da mercoledì 1 settembre.