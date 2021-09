Quo vadis, Aida? Trailer, foto e poster del film presentato a Venezia 77

Quo vadis, Aida?, presentato in Concorso a Venezia 77, uscirà in sala dal 30 settembre, distribuito da Academy Two e Lucky Red: ecco trailer e foto ufficiali.

Candidato all’Oscar e ai Golden Globe come Miglior film straniero, Quo vadis, Aida? ha debuttato alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia: ora arriverà finalmente in sala, dal 30 settembre, distribuito da Academy Two e Lucky Red.

La regista Jasmila Žbanić, in occasione della presentazione veneziana, ha affermato:

Questo film parla di una donna alle prese con un gioco di guerra tra uomini. Parla di coraggio, amore e resilienza – e anche di quanto può accadere se non riusciamo a reagire tempestivamente ai primi segnali di pericolo. Sono una sopravvissuta della guerra in Bosnia. Un giorno hai tutto, il giorno dopo la maggior parte delle cose che conoscevi non esiste più. Solo perché riteniamo che alcune cose siano inimmaginabili, non significa che non possano accadere.

Questa la sinossi ufficiale:

Bosnia, luglio 1995. Aida è un’interprete che lavora alle Nazioni Unite nella cittadina di Srebrenica. Quando l’esercito serbo occupa la città, la sua famiglia è tra le migliaia di cittadini che cercano rifugio nell’accampamento delle Nazioni Unite. Come persona informata sulle trattative, Aida ha accesso a informazioni cruciali per le quali è richiesto il suo ruolo di interprete. Cosa si profila all’orizzonte per la sua famiglia e la sua gente? La salvezza o la morte? Quali passi dovrà intraprendere?

