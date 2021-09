Matrix: secondo una teoria dei fan Neo in realtà sarebbe un cane

Secondo la teoria di un fan proposta su Reddit, il personaggio di Neo in Matrix potrebbe essere un cane. Ecco la spiegazione.

Con Matrix 4 che prossimamente arriverà nelle sale cinematografiche, sono tornate in maniera importante le discussioni degli appassionati sulla saga di Matrix, e su Reddit una teoria avanzata qualche tempo fa vuole che Neo in realtà sia in realtà la reincarnazione di un cane.

Si tratta dell’ipotesi lanciata dall’utente Stendhal_Now che ha provato così a giustificare la sua idea per cui Neo di Matrix sia un cane:

Dopo che Neo è stato arrestato dagli agenti un cane è entrato nel suo corpo (un cane che crede di essere un umano), e ciò spiega il suo comportamento, perché dopo una prima resistenza il personaggio diventa obbediente. Questo perché un cane concepisce e segue solo il suo padrone, il suo addestratore e poi tutti gli altri. Il cane però ha un solo vero padrone, che per Neo sarà Trinity (che è la prima figura che ha incontrato e di cui quindi si fida), che è disposto a difendere ad ogni costo. Ogni estraneo è un possibile nemico, ed in effetti Morfeo spiega proprio questo a Neo, arrivato ad un certo punto.

Tra le altre motivazioni avanzate c’è anche quella riguardante la scelta della pillola rossa e della pillola blu, motivata dal fatto che se al cane viene data la possibilità di scegliere tra fuori e dentro, alla fine sceglierà sempre il fuori. E poi Neo riesce a orientarsi anche da cieco, così come un cane è in grado di fare grazie al proprio olfatto ed all’udito.

Tutto ciò è avvalorato dal fatto che il proprio aspetto in Matrix è condizionato da chi si pensa di essere, ed anche il fatto stesso che il cervello possa essere hackerato può aprire all’ipotesi che nel cervello di Neo si sia insinuato un altro essere vivente, ovvero un cane.

Nonostante la fantasia si tratta di una ipotesi suggestiva, che di certo continuerà ad alimentare i dibattiti tra fan in vista di Matrix 4.