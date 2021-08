Matrix 4: ecco la descrizione del trailer mostrato al CinemaCon

Grazie al CinemaCon di Las Vegas sappiamo che Matrix 4 s’intitolerà The Matrix Resurrections, ma, da poco, è spuntata online anche la descrizione del trailer che è stato mostrato durante l’evento. Si tratta di dettagli molto interessanti, che rivelano l’inizio del film.

Questa è la descrizione del trailer di The Matrix 4:

Il filmato inizia con Thomas Anderson (Reeves) che è in terapia, e che parla con il suo psicologo (Neil Patrick Harris), ed il personaggio che spiega che i suoi sogni non sembrano essere solo sogni. Anderson non ha ricordi di Matrix. Successivamente s’incontra con una donna (interpretata da Carrie-Anne Moss) all’interno di una caffetteria. I due si stringono la mano ma non sembrano conoscersi. Successivamente si vede Anderson che continua a prendere pillole blu, e si meraviglia del fatto che le persone continuino a restare attaccate ai cellulari, e lui è l’unico a non maneggiarli.

Successivamente Anderson incontra un uomo interpretato da Yahya Abdul-Mateen II, che provoca delle reminiscenze di Morpheus. L’uomo offre ad Anderson una pillola rossa, e successivamente lo rivediamo dotato nuovamente dei suoi poteri, conscio di come la realtà sia falsa. Seguono scene che ricalcano il lungometraggio originale, con Neo che si allena con Morpheus, e dopo sempre Neo in un incubatore. Poi viene mostrato Neo che guarda in uno specchio una versione più anziana di sé stesso. Il personaggio sembra avere dei nuovi poteri, compresa la capacità di fermare un missile grazie alla telecinesi.