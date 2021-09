La Casa di Carta: su Netflix Asia spopolano i remix di “Bella Ciao”

L’introduzione in La Casa di Carta della canzone italiana Bella Ciao, noto canto della Resistenza partigiana assurto a canto della libertà in tutto il mondo, ne ha sicuramente aumentato ulteriormente la popolarità: la canzone era già conosciuta all’estero ma, andando a sottolineare alcuni momenti topici della serie Netflix, è diventata famosissima presso tutto il pubblico del serial di origine spagnola.

Tanto da generare cover e remix, anche in altre lingue, dai risultati altalenanti e dai significati non sempre appropriati: ultimo esempio i quattro remix danzerecci moderni promulgati da Netflix Asia sul proprio canale YouTube e che vi proponiamo in questa notizia.

Si tratta di Bella Ciao by BATE (un DJ malese), Bella Ciao by Yuna & Malaysian Philharmonic Orchestra, Bella Ciao by Bass Agents and Estee e Bella Ciao by Shaun Vinda and Vishal Chopra, che aggiungono un tocco senza dubbio esotico alla canzone. Che ne pensate?

Il Professore e la sua banda sono pronti a tutto nell’ultima stagione di La casa di carta, la quinta: la serie, che sarà disponibile a partire dal 3 settembre per la sua prima parte (mentre la seconda arriverà a dicembre).

Il cast include: Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Rodrigo de la Serna, Darko Peric, Najwa Nimri, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Fernando Cayo, Fernando Soto, José Manuel Poga, Mario de la Rosa.

Sinossi di stagione:

La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l’esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra.

