Harry Potter and the Cursed Child: spettacolare trailer per il ritorno al West End

Il 14 ottobre ripartirà una nuova stagione teatrale per Harry Potter and the Cursed Child, al London's West End: ecco il trailer dell'incredibile opera on stage.

È tempo di tornare a credere nella magia: lo spettacolo originale Harry Potter and the Cursed Child, sequel ufficiale della saga di Harry Potter, torna sul palco del London’d West End a partire dal 14 ottobre e il canale ufficiale dell’opera ha diffuso un nuovo trailer, a dir poco spettacolare.

Dopo una lunga interruzione dovuta alla pandemia, lo spettacolo di enorme successo, pensato appositamente per il teatro, può tornare a soddisfare la voglia di magia del proprio pubblico con un cast rinnovato: Jamie Ballard sarà Harry Potter, mentre Susie Trayling interpreterà Ginny Potter; del cast dei personaggi “classici” ora adulti abbiamo il ritorno anche di Thomas Aldridge come Ron Weasley, con Michelle Gayle come Hermione Granger e James Howard nei panni di Draco Malfoy.

La nuova generazione di personaggi, invece, sarà rappresentata da Dominic Short (Albus Severus Potter), Luke Summer (Scorpius Malfoy) e Phoenix Edwards (Rose Granger-Weasley).

Potete trovare tutte le informazioni in proposito a biglietti, norme di sicurezza etc. sul sito ufficiale della pièce teatrale: vi lasciamo con la sinossi ufficiale del libro nella versione Salani (Harry Potter e la Maledizione dell’Erede), ricordandovi che l’opera è nata per essere rappresentata a teatro e non è prevista una versione cinematografica.

L’ottava storia. Diciannove anni dopo… È sempre stato difficile essere Harry Potter e non è molto più facile ora, da impiegato al Ministero della Magia, oberato di lavoro, marito e padre di tre figli in età scolare. Mentre Harry Potter fa i conti con un passato che si rifiuta di rimanere tale, Albus, suo secondogenito, deve lottare con il peso di un’eredità famigliare che non ha mai voluto. Quando passato e presente si fondono in un’oscura minaccia, padre e figlio apprendono una scomoda verità: il pericolo proviene a volte da luoghi inaspettati. Basato su una storia originale di J.K. Rowling, John Tiffany e Jack Thorne, Harry Potter e la Maledizione dell’Erede è un nuovo spettacolo di Jack Thorne. È l’ottava storia della serie di Harry Potter e la prima a essere rappresentata a teatro. Questa Edizione Speciale Scriptbook del testo teatrale porta la nuova avventura di Harry Potter, dei suoi amici e della sua famiglia ai lettori di tutto il mondo, in seguito alla première che si è tenuta nel West End di Londra il 30 luglio 2016.

Leggi anche: