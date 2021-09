Sky presenta il nuovo box Sky Q: compatto, elegante e non serve la parabola

Negli ultimi 12 mesi Sky ha portato avanti un importante rinnovamento della sua offerta, puntando sempre di più su offerte flessibili e in linea con l’attuale mercato dell’intrattenimento, oltre che sui servizi via internet – come alternativa al satellitare. Proprio nell’ambito di questo grande cambiamento, l’azienda ha annunciato il suo nuovo box Sky Q.

La nuova versione si presenta come un decoder estremamente più compatto ed elegante del suo predecessore, grazie a dimensioni ridotte e un peso leggero. Il decoder in questione funziona con il digitale terrestre DVB-T2 e la fibra ottica. È, dunque, dedicato ai clienti che – a parità di contenuti live e on-demand – hanno scelto di abbonarsi all’offerta Sky via internet. Non serve nessuna parabola.

Il vantaggio è che l’installazione del device è immediata: basta collegarlo ad una rete WiFi o ad un cavo ethernet. Come avrete capito, è anche possibile spostare comodamente il decoder da una stanza all’altra, cosa che con gli altri decoder Sky Q dell’azienda – dipendendo dal satellite – non è possibile fare, salvo portare l’accesso per il segnale satellitare anche altrove.

Sky usa internet e segnale digitale DVB-T2 in combinato tra di loro per garantire la massima qualità e stabilità di visione, cosa che si rivela particolarmente utile per seguire gli eventi sportivi in diretta. Insomma, l’offerta via internet di Sky garantisce buone performance anche nei momenti in cui la connessione fa le bizze.

Assieme al nuovo decoder, l’azienda ha anche presentato il programma Prova Sky Q: è possibile provare l’offerta di Sky via internet per 30 giorni, pagando solo 9 euro. Il decoder viene recapitato comodamente a casa. Al termine dei 30 giorni il cliente può scegliere se tenere il decoder, e abbonarsi ad uno dei pacchetti Sky Smart o Sky Open, oppure restituire il box senza costi aggiuntivi.