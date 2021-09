Shazam! Fury of the Gods – Finite le riprese del film DC Comics

Il regista David F. Sandberg ha annunciato la fine delle riprese di Shazam! Fury of the Gods, il film sequel DC Comics.

Lo stesso regista David F. Sandberg ha condiviso sui social un’immagine che chiarisce come le riprese di Shazam! Fury of the Gods siano state completate. Nella foto possiamo vedere inquadrato il ciak, con il filmmaker che aggiunge la frase “riprese finite!”.

Ecco l’immagine dedicata alla fine delle riprese di Shazam! Fury of the Gods.

Lo stesso Sandberg ha diffuso anche un’altra foto dal set, accompagnata dalla stessa frase, in cui ha mostrato una scena di devastazione. Eccola qui sotto.

Il cast del film comprende Zachary Levi come Shazam, Asher Angel nei panni di Billy Batson, Grace Fulton che farà Mary Bromfield, Jack Dylan Grazer sarà Freddy Freeman, Adam Brody farà Freddy supereroe, Faithe Herman interpreterà Darla Dudley, Meagan Good sarà Darla in versione supereroina, Ian Chen vestira i panni di Eugene Choi, Ross Butler sarà Eugene supereroe, Jovan Armand farà Pedro Pena, D.J. Cotrona interpreterà Pedro supereroe, Marta Milans vestirà i panni di Rosa Vasquez, e Cooper Andrews come Victor Vasquez. Helen Mirren, Lucy Liu, and Rachel Zegler saranno le figlie di Atlas.

Il nuovo Shazam non uscirà prima del 2023. Il primo film ha introdotto alla storia di Billy Batson, teenager che pronunciando la parola Shazam! può trasformarsi in un supereroe dotati di grandi poteri: la saggezza di Salomone, la forza di Ercole, la resistenza di Atlante, il potere fulminante di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio. Nel primo capitolo il ragazzo usa i suoi poteri per combattere il malvagio Thaddeus Sivana (Mark Strong), che si è alleato con i temibili Sette Peccati Capitali.