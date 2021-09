LEGO Camp Nou, annunciato il nuovo stadio LEGO 10284 dedicato all’FC Barcelona

Prosegue la serie dei set LEGO dedicati agli stadi di calcio e dopo l’Old Trafford 10272 viene presentato oggi il set LEGO 10284 Camp Nou dedicato alla squadra di calcio spagnola FC Barcelona.

Secondo set, questo dedicato al Camp Nou, che si aggiunge all’inglese Old Trafford del Manchester United e presentato nel gennaio 2020. Anche in questo caso si tratta di un set 18+ composto da 5509 pezzi.

Il set costa 329 Eur ed è già disponibile da oggi sul LEGO Shop.

Acquistando il set, così come accadde con il 10272, sarà aggiunto al carrello il set 40485 chiamato FC Barcelona Celebration in cui vediamo la famosa Font de Canaletes, la fontana posta all’inizio delle Ramblas di Barcellona che fa da sfondo ai festeggiamenti per della squadra locale.

Di seguito il comunicato stampa ufficiale dell’annuncio.

Il Gruppo LEGO è lieto di annunciare il nuovo set LEGO® Camp Nou – FC Barcelona (10284): un omaggio, curato nei minimi dettagli, all’iconico stadio che ospita una delle più grandi squadre di calcio e che accoglie alcuni dei tifosi più appassionati.

Gli amanti dell’FC Barcelona e i fan LEGO possono ora costruire lo storico stadio Camp Nou in tutta la sua gloria, creando uno spettacolare modello di 5.509 pezzi, destinato a catturare la scena nella casa di tutti i tifosi.

Il set riproduce nel dettaglio l’intero campo da gioco, le tribune, il tunnel dei giocatori e persino l’allenatore della squadra. Presenti anche il tabellone, che fa riferimento alla storica vittoria del Club per 5-0 contro il Real Madrid, e il motto dell’FC Barcelona “Més que un Club“, orgogliosamente esposto sugli spalti.

Jordi Balsells, direttore di Barça Licensing & Merchandising, ha commentato: “Il Camp Nou è un’icona del Barcelona e della storia del calcio e siamo orgogliosi di vederlo prendere vita sotto forma di mattoncini LEGO. Tutti i nostri fan e gli appassionati di LEGO si divertiranno sicuramente a costruire l’imponente stadio”.

I tifosi, costruendo il set, potranno immaginare di essere nel vero stadio a Barcellona e guardare il campo attraverso il tunnel dei giocatori, pronti per il calcio d’inizio di fronte a una folla di 99.354 persone.

Le tribune circostanti possono essere separate in quattro sezioni, consentendo una visione più ampia per apprezzare tutti i dettagli del modellino. Inclusi anche l’ingresso VIP e i numerosi adesivi e bandiere che decorano lo stadio.

Rok Zgalin Kobe, LEGO Set Designer ha commentato: “Creare il Camp Nou con i mattoncini LEGO è stata una sfida davvero divertente: dal portare in vita gli spalti all’immaginare i giocatori che camminano lungo il tunnel verso il campo, si può quasi sentire l’atmosfera di una rovente partita in casa“.

I costruttori esperti e i fan dell’FC Barcelona apprezzeranno sicuramente la straordinaria riproduzione in scala di questo set che, una volta completato, potrà essere esposto con orgoglio come il trofeo più prezioso. Il set LEGO® Camp Nou – FC Barcelona è disponibile per l’acquisto dal 1° settembre 2021 presso i LEGO Store e su LEGO.com, al prezzo di vendita consigliato di €329.99.

Altre informazioni sul set LEGO® Camp Nou – FC Barcelona (10284):