Facebook vuole fare sparire la politica dal newsfeed (o quasi)

Facebook sta riducendo la circolazione dei contenuti politici in alcuni paesi selezionati. È un esperimento che potrebbe cambiare per sempre le dinamiche del social.

Facebook sta gradualmente limitando la circolazione dei contenuti politici dal news feed degli utenti, come parte di un esperimento per capire in che modo il social network può migliorare l’esperienza della sua community.

Il social network limiterà i contenuti politici in alcuni paesi selezionati, tra cui Costa Rica, Svezia, Spagna e Irlanda.

Negli ultimi anni la maggior parte degli scandali più gravi di Facebook sono arrivati proprio dal complicato rapporto tra il social network e la propaganda politica. Dopo la vittoria di Trump nel 2016, Facebook è finito sotto la lente d’ingrandimento dei media e dell’opinione pubblica: dallo scandalo Cambridge Analytica, passando per le presunte manipolazioni delle troll-farm russe, arrivando all’assalto a Capitol Hill dello scorso gennaio.

Recentemente l’azienda ha annunciato che presto entrerà in funzione un nuovo organo di vigilanza indipendente, incaricato proprio di monitorare e prendere decisioni sul rapporto tra il social network e tutte le questioni legate al mondo della politica: dalle policy sulle inserzioni pubblicitarie dei partiti, passando per le campagne di disinformazione.

Una parte importante del test prevede il passaggio dall’attuale sistema di raccomandazione – che premia i contenuti che più probabilmente verranno commentati o otterranno interazioni dagli utenti -, ad un nuovo modello che tiene anche conto dei feedback negativi. Ossia la probabilità che un determinato contenuto riceva un responso negativo. Questo significa che gli utenti avranno anche più strumenti per far capire a Facebook quali contenuti non sono di loro gradimento.

Il social network ha spiegato che il nuovo sistema potrebbe avere un impatto importante per alcune pagine, andando ad esempio a ridurre il traffico delle istituzioni pubbliche, ma anche dei siti d’informazione.

Facebook – ricorda The Verge – ha iniziato a ridurre gradualmente la circolazione dei contenuti legati alla politica in Canada, Brasile, Stati Uniti e Indonesia. Il social network ha spiegato che i primi risultati dell’esperimento sono incoraggianti.