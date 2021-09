Dylan Dog: Gigi Cavenago lascia le copertine del fumetto, arrivano i fratelli Cestaro

01—Set—2021 / 11:35 AM

Dopo cinque anni a lavoro sulle copertine di Dylan Dog, Gigi Cavenago ha lasciato il suo ruolo di copertinista della serie regolare del fumetto, ed a sostituirlo ci saranno i fratelli Cestaro. L’albo 420 dedicato a Jenny è stato l’ultimo con le copertine di Cavenago.

Ecco la copertina del Dylan Dog 421 che non avrà più Gigi Cavenago come autore, bensì i fratelli Cestaro.

Gigi Cavenago sembra aver espresso la volontà di dedicarsi ad altri progetti, e per questo non lavorerà più neanche alle copertine dell’Old Boy, altra serie dedicata a Dylan Dog, che però viene raccontato in questa versione nel suo vecchio universo narrativo.

Raul e Gianluca Cestaro hanno lavorato in Bonelli facendo il loro esordio su Zona X nel 2003, e successivamente sono passati a Nick Rider. I fratelli Cestaro hanno lavorato anche su Tex, ed i precedenza avevano realizzato la copertina del Dylan Dog Color Fest 7.

L’albo La variabile, che rappresenta l’esordio dei fratelli Cestaro sulle copertine della serie regolare di Dylan Dog. uscirà il 30 settembre. Questa è la sinossi, ed in più viene rivelato lo speciale omaggio che sarà allegato al numero: