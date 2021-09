Doom Patrol 3: il trailer della terza stagione della serie DC su HBO Max

Il supergruppo più bizzarro di sempre, la Doom Patrol, torna per una terza stagione, in onda dal 23 settembre su HBO Max: ecco il trailer ufficiale.

Sono fuori di testa, sono emarginati, sono incompresi, sono speciali e dotati di bizzarri poteri: sono la Doom Patrol! Il serial DC / HBO Max nato da una costola di Titans si rinnova per una terza stagione, in arrivo dal 23 settembre: vi presentiamo il trailer ufficiale.

La Season 3 vedrà il ritorno di Matt Bomer nei panni di Negative Man, Joivan Wade come Cyborg, Brendan Fraser nel ruolo di Robotman, oltre a new entry nel cast come Micah Joe Parker, Wynn Everett, Miles Mussenden, Anita Kalartha e Gina Hiraizumi.

