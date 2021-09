CICAP Fest 2021: Navigare l’incertezza

Giovedì 2 settembre, con la serata di benvenuto insieme a Paolo Attivissimo, inzierà la quarta edizione del CICAP Fest, il Festival della scienza e della curiosità promosso dal CICAP. Quest’anno CICAP e Lega Nerd saranno coinvolti in un panel a tema Star Wars vs Star Trek.

Giunto alla sua quarta edizione, dopo l’inedita e riuscitissima esperienza online del 2020, il Festival del CICAP propone un ricco programma ibrido (in presenza e online) con appuntamenti da non perdere con grandi nomi della scienza, della divulgazione e della cultura, come Pif, Piero Angela, Massimo Polidoro, Andrea Crisanti, Adrian Fartade, Francesco Lancia e tanti altri tra cui due nomi noti di Lega Nerd.

Navigare l’incertezza

Il titolo e il tema scelto quest’anno è “Navigare L’incertezza. Con il dubbio come bussola… per tornare a riveder le stelle”. Perché, anche se spesso attribuiamo all’incertezza un valore negativo, in realtà, oltre a essere una caratteristica imprescindibile di ogni ambito della nostra vita, essa rappresenta il motore della scienza e del cambiamento.

Quest’anno – spiega Massimo Polidoro, direttore del Festival – CICAP Fest si intitola “NAVIGARE L’INCERTEZZA. Con il dubbio come bussola… per tornare a riveder le stelle”. L’incertezza, lo sappiamo, genera dubbi e il dubbio può mettere a disagio. Da qui l’esigenza di cercare rassicurazione talvolta costruendo spiegazioni rassicuranti ma false o distorsive. L’incertezza che muove la scienza, in quanto metodo per conoscere il reale in continua evoluzione, può essere la stella che ci conduce verso il “glorioso porto”, come afferma Dante, di cui ricorrono nel 2021 i 700 anni dalla morte, evento che il CICAP Fest rimarcherà con alcuni incontri ispirati dalla sua opera.

Promosso dal CICAP, in collaborazione con l’Università, il Comune, e la Provincia di Padova, il CICAP Fest intende far tesoro della buona riuscita dell’edizione digitale 2020, positiva in termini di partecipazione di pubblico e di penetrazione geografica, costruendo un programma ibrido che, compatibilmente con l’incerta situazione sanitaria dei prossimi mesi e le conseguenti possibili restrizioni, prevederà un palinsesto di incontri in presenza a Padova, storica città del Festival, che saranno trasmessi anche in streaming, e un programma di incontri esclusivamente online.

All’interno del CICAP Fest ci saranno sia delle conferenze in presenza che dei panel da seguire Online.

Quest’anno il CICAP Fest riserverà la consueta attenzione alle scuole e ai docenti con un palinsesto dedicato interamente a loro: il CICAP Fest EDU, una settimana di incontri che avranno luogo nel mese di ottobre volti a costruire una piattaforma di contenuti per gli studenti e corsi per insegnanti che rimarranno fruibili anche in futuro.

Per scoprire l’intero programma del CICAP Fest 2021 basta andare sul sito

Tra i vari panel, conferenze che verranno fatte, ovviamente nello stile che contraddistingue il CICAP stile critico e sempre adatto per tutti i target, ci sarà spazio anche per l’illusionismo (altro cardine del CICAP) e il mondo nerd con i nostri Giovanni “Zeth Castle” e me medesimo Alessio Vissani.

I grandi dilemmi: Star Wars vs Star Trek

Le due saghe fantascientifiche più appassionanti e seguite degli ultimi decenni hanno creato autentici universi paralleli e, ciascuna, ha uno sterminato seguito di fan fedeli e pronti a sostenere con passione il proprio mondo sci-fi di riferimento. Sul palco del CICAP Fest, guidati da Paolo Attivissimo (Team Star Trek) e Michele Bellone (Team Star Wars), la collaborazione di Lega Nerd e…qualche sorpresa, si confronteranno questi due mondi, tra differenze inconciliabili e sorprendenti punti in comune, con la “fantascientifica” conduzione di Francesco Lancia e Giovanni “Zeth Castle”. La conferenza si troverà all’interno dell’Auditorium San Gaetano dalle ore 19:00 alle 20:00 di venerdì 3 settembre.

