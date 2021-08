Xiaomi investe nel settore delle auto intelligenti con Motorcomm

Xiaomi continua a espandere di molto le proprie possibilità, dominando non solo il mercato del mondo mobile, ma diventando sempre più importante per ognuno dei settori in cui si trova, i quali in realtà sono davvero tanti. Parliamo questa volta di un miglioramento per quel che concerne il mondo delle auto elettriche, visto che la compagnia ha investito e acquisito diverse altre aziende che fanno parte dell’industria delle automobili. L’ultimo investimento, come ripreso recentemente da Gizmochina, riguarda nello specifico Motorcomm.

Il tutto è avvenuto grazie all’Hubei Xiaomi Yangtze River Industrial Fund, e ha permesso al colosso di cinese di supportato la ricerca e lo sviluppo dei chip per la comunicazione fra veicoli di cui Motorcomm si occupa. In realtà, ci sono molti più ambiti che riguardano nello specifico le attività della compagnia, fra cui lo sviluppo tecnologico e l’automazione industriale, assieme a diversi ulteriori servizi tecnici e consulenze.

Il presidente di Xiaomi, Wang Xiang, ha parlato in un’interivsta a ITHome della situazione, spiegando nello specifico che la compagnia ha iniziato la ricerca profonda e lo sviluppo di tecnologie chiave per le macchine elettriche, il che rende questo investimento particolarmente importante per quel che concerne in particolar modo le macchine smart.

Non è passato molto da quando Xiaomi ha acquistato una startup specializzata in particolar modo nel campo della guida autonoma, come vi abbiamo spiegato all’interno del nostro approfondimento dedicato, che potete leggere accedendo qui. La compagnia cinese è in questi mesi particolarmente pronta a offrire al mondo diverse novità per il settore tecnologico, e sembra che si stia preparando per riuscire a migliorare di molto la sua situazione per quel che concerne il mondo della mobilità, ma staremo a vedere nel corso dei mesi quali saranno le novità che verranno annunciate.