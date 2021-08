WhatsApp aggiungerà presto le chat effimere?

WhatsApp potrebbe presto aggiornarsi con una funzionalità davvero interessante, la quale dovrebbe migliorare di molto il concetto dei messaggi effimeri particolarmente chiacchierato ormai da settimane, rendendo per gli utenti molto più facile cancellare intere conversazioni in maniera automatica. È proprio come sembra, parliamo di vere e proprie chat effimere, le quali sono state scoperte e mostrate con un primo screen sulle pagine di WABetaInfo, e sembra che verranno presto introdotte in beta all’interno dell’applicazione.

Ovviamente, non parliamo ancora di informazioni confermate, visto che WhatsApp potrebbe all’effettivo non includere ciò di cui stiamo parlando, abbandonando magari l’aggiornamento durante lo sviluppo. Per il momento però abbiamo già ottenuto delle prime informazioni in merito a quello che la funzionalità in questione dovrebbe permettere. Grazie alla novità, sarà possibile dare inizio a delle chat che automaticamente finiranno per scomparire dopo un determinato periodo di tempo, di cui non abbiamo per il momento ancora informazioni tuttavia.

Si parla inoltre anche di veri e propri gruppi che finirebbero per cancellarsi automaticamente dopo poco tempo, i quali in questo caso potrebbero risultare particolarmente comodi per moltissime azioni quotidiane che vengono effettuate da chi sfrutta le potenzialità dell’app di messaggistica. Non sono infatti pochi i gruppi per i compleanni ad esempio, destinati a durare solamente qualche giorno per poi spegnersi, e che grazie al nuovo sistema dovrebbero risultare ancora più facili da utilizzare, visto che non risulterebbe necessario uscire manualmente per tutti gli utenti.

Come spiegato da WABetaInfo, ovviamente le persone con cui si inizia una chat effimera, o che entrerebbero a far parte di un gruppo di questo tipo, verrebbero avvisati della situazione, e non si troverebbero quindi a vedere l’intero gruppo sparire quando non se lo aspettano, il che renderebbe l’intera operazione molto più limpida e non creerebbe un danno per nessuna delle parti. Staremo a vedere sé e e quando WhatsApp integrerà la feature in questione, sperando ovviamente che non ci voglia molto tempo prima di poterci mettere mano.