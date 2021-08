What if…?, il poster dedicato a Doctor Strange in versione dark

Nel quarto episodio di What if...? vedremo il Doctor Strange in versione dark con la voce di Benedict Cumberbatch. La puntata uscirà domani, 1 settembre.

Una delle idee più interessanti della serie animata What if…? dei Marvel Studios è stata quella di includere Benedict Cumberbatch nel cast vocale per interpretare proprio il Doctor Strange, e l’episodio dedicato uscirà domani, 1 settembre, rivelando il personaggio in una veste decisamente dark, così come si può notare dal poster pubblicato.

Ecco il poster dedicato a What if…? che mostra il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch in versione dark.

Doctor Strange Supreme arrives in the fourth episode of Marvel Studios' #WhatIf…?, streaming Wednesday on @DisneyPlus. pic.twitter.com/YcoRodCTtd — Marvel Entertainment (@Marvel) August 30, 2021

Nell’episodio vedremo il Doctor Strange acquisire i suoi poteri in seguito alla perdita del suo vero amore, con la conseguenza di “finire su un sentiero che lo poterà verso la magia nera con l’obiettivo di cambiare il suo passato”.

A.C. Bradley che è stato a capo del team di scrittura di What if…? ha descritto l’episodio sul Doctor Strange come uno dei suoi preferiti. Ecco le sue parole:

Posso dire che si è trattato di un qualcosa di molto speciale per me da scrivere, ed anche un po’ spaventoso perché aveva a che fare con delle tematiche piuttosto pesanti. Non penso che sia uno spoiler dire che si tratta di una puntata che ha a che fare con la tragedia e con le imperfezioni.

L’appuntamento è per domani, 1 settembre, su Disney+ con il nuovo episodio di What if…?